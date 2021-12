Digong lagare sa VisMin

MULING nag-ikot si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lugar na pininsala ng bagyong ‘Odette’.

Binisita ng Pangulo nitong Miyerkoles ang mga biktima ng bagyo sa Negros Oriental pati na rin ang mga imprastruktura na winasak ng bagyo.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na inatasan ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) para agarang ibigay ang pa­ngangailangan ng mga nasalanta ng bagyo.

“After assessing the damage, the President instructed the Department of Social Welfare and Development to provide the typhoon victims trapal, family­ food packs, kitchenware (kaldero), and financial assistance,” ani Nograles.

Inatasan din aniya ng Presidente ang Department of Health (DOH) para tugunan ang pangangailangan sa aspektong pangkalusugan ng mga biktima ng bagyo.

“The Chief Executive, meanwhile, directed the Department of Health to address the health concerns of the typhoon victims,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)