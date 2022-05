Digong kursunadang drug czar

Bukas si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na maging bahagi ng kanyang administrasyon si outgoing President Rodrigo Duterte.

Sa isang panayam, naalala ni Marcos ang kanyang pakikipag-usap kay Duterte, ama ng kanyang running mate na si Vice President-elect Sara Duterte.

“One thing that he was assertive about is that… ituloy mo ‘yonganti-drug syndicate (campaign) na sinimulan ko. Do it your own way… palitan mo gawin mo ‘yong… pero ‘wag mo iiwanan ‘yandahil kawawa ang kabataan natin talagang nasisira ang buhaynila,” sabi ni Marcos.

Natanong si Marcos kung bukas ito sa posibilidad na magingdrug czar nito si Duterte.

“If he wants to,” sagot ni Marcos.

Nilinaw naman ni Marcos na walang ganitong pag-uusap perobukas umano siya sa lahat ng nais na tumulong sa kanyangadministrasyon.

“I’m sure if he wants to play it out sasabihin naman niya sakinand I’m certainly open to all of that,” dagdag pa ni Marcos. “Matagal na kaming magkaibigan ni PRRD.”

Magsisimula ang termino ni Marcos sa tanghali ng Hunyo 30. (Billy Begas)