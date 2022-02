Digong kinukulit na sa 3 Comelec exec

Nanawagan ang isang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na huwag hayaang bakante o kulang ng tatlo ang pitong opisyal ng Commission on Elections (Comelec).

Ayon kay House Deputy Speaker at Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez, malapit na ang halalan na gaganapin sa Mayo 9 at naniniwala ito na mas mainam at malaking tulong pa rin kapag kumpleto ang mga commissioner kaysa kulang.

“Seven heads are better than four. Also it is the practice that a Commissioner handles at least 2 of the 16 regions of the country, and it will be difficult for only 4 commissioners to handle the preparations and the elections in these 16 regions,” ayon sa kongresista.

Umaasa si Rodriguez na ang sinomang itatalaga ay may sapat na kaalaman sa batas at information technology, at higit sa lahat taglay ang malinis na integridad at rekord sa public o private sector service.

Nagkaroon ng tatlong bakante sa Comelec matapos na magretiro sina dating chairman Sheriff Abas at commissioners Rowena Guanzon at Antonio Kho Jr.

Itinalaga ng pangulo si Kho sa Supreme Court.(Eralyn Prado/Billy Begas)