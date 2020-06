Digong kinalampag Kongreso: Bayanihan Act palawigin

Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na makukuha niya ang suporta ng Kongreso para sa extension ng RA 11469 o Bayanihan Heal As One Act para matiyak ang mabilis na pagrekober ng bansa sa COVID-19 pandemic.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulong Duterte kasunod nang pagpapalitan ng produktibong opinyon sa pagitan ng mga kinatawan ng mga Southeast Asian Southeast Asian Nations (Asean) Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sa pamamagitan ng isang virtual briefing.

Nalaman na ang AIPA na itinayo noong 1977 ay isang forum para sa inter-parliamentary friendship and cooperation sa mga mambabatas ng 10 ASEAN member-state.

Sinabi ni Duterte na kailangan ng kanyang gobyerno ang tulong ng mga mambabatas para sa patuloy na paglaban sa COVID19.

“COVID19 is likely to stay with us in the foreseable future. As the transition to the new normal and move towards recovery, we will once again need the support of the legislative branch,” ayon kay Duterte.

Kabilang umano sa nangangailangan ng urgent legislative action ay ang national preparedness at response mechanism para sa pandemic at iba pang health hazard. Dapat rin na magkaroon ng Medical Reserve Corps at stockpile ng strategic at critical materials.

Kinakailangan rin na amiyendahan ang Labor Code ng bansa para mapalawak ang social protection system, at ma -update ang economic regulations para makasabay sa digital economy.

Si Duterte ayt binigyan ng temporary special powers para tugunan ang COVID-19 pandemic.(Juliet de Loza-Cudia