Digong kina Dick, Frank! ‘Hindi ako gaya n’yo korap’

Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sina Senador Dick Gordon at Senador Franklin Drilon matapos itong akusahan na nag-aabogado umano para sa Pharmally Pharmaceutical Corporation na iniimbestigahan ngayon sa Senado.

Sa Talk to the People, sinagot ng pangulo ang dalawang senador na hindi siya aabot sa pagka-pangulo kung tiwali ito.

Hindi aniya siya katulad nina Drilon at Gordon na mayroong mga boss at tumatanggap ng campaign funds kahit alam na may kalokohan ang nagbibigay ng salapi.

“Huwag ho kayo magpadala diyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo sa totoo lang Gordon, pati Drilon, hindi ako aabot sa presidency, from my mayorship to the presidency kung corrupt ako kagaya ninyo,” anang Pangulo.

Lumang tugtugin na aniya ang bintang ng mga senador laban sa kanya dahil wala silang makita sa inimbestigahang biniling medical supplies ng gobyerno kaya kung saan-saan na napunta ang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.

“‘Yong sinasabi ninyong pera, ako ‘yong abogado, lumang tugtugin na ‘yan. Alam mo sa totoo lang, sabi ko I would not be President Duterte kung corrupt ako kagaya ninyo,” dagdag ng pangulo.

Maaari aniyang sa personal na buhay nito ay maipupula ang mga tao subalit hindi sa pera dahil hindi ito tiwaling opisyal ng gobyerno.

“Wala kayong makukuha sa amin. It’s not in my system about corruption and money. Ibang bagay siguro masabi mo meron akong… pero hindi sa pera. My personal life, well there are some those who would like to criticize me and as a public official I had to accept the criticism,” wika ng Pangulo.

Pumalag naman si Drilon sa banat ni Duterte at iginiit na hindi ito korap.

“I am not corrupt. Since I joined the public service in 1986, I have faithfully adhered to the highest moral standards. I have strictly conducted myself within the standards embodied in the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Emplo¬yees and our anti-graft laws,” sabi ni Drilon. (Aileen Taliping/Dindo Matining)