Digong kay Sara: Babuyin ka lang ‘pag naging pangulo

Kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio para pigilang tumakbo sa pagka-presidente.

Sa panayam ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pa­ngulo, sinabi nitong pinigilan nito ang anak na kumandidato at huwag magkamaling pasukin ang pagka-presidente.

“Si Inday, kinausap ko talaga. Do not run. Do not ever, ever commit the mistake of running for presidency. I do not mean to insult the Filipino people. Presidente, wala ka talagang makuha. Wala, wala para sa iyo except for one thing: Iyong sense of fulfillment mo sa kapwa tao mo,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na naaawa ito sa kanyang anak dahil tiyak na aatakehin lamang ito, babatikusin at bababuyin ng mga taong gaya ni dating Senador Antonio Trillanes.

“You do not deserve it, sabi ko sa kanya. You do not deserve it. Anak kita, maawa ako sa iyo. At alam ko naman na hindi ka magpunta ng kalokohan, kaya sabihin ko sa kanya ngayon, huwag kang tumakbo,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ni Duterte na P200K lamang ang sahod ng Pangulo ng bansa na napakaliit katumbas ng napakaraming trabaho sa pagsisilbi sa taumbayan.

“Magtrabaho ka ang suweldo P200,000. Buti sana kung bigyan ka naman ng mga one million ang sa­lary,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)