Digong kay Kiko: Sawsaw ka lang!

Hindi nakaligtas si Senador Fancisco ‘Kiko’ Pangilinan sa banat ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos kuwestiyunin sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang mabilis na pagbili ng gobyerno ng medical supplies para sa COVID pandemic.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, ipinamukha ng pangulo kay Pangilinan na sila ang gumawa sa Bayanihan 1 pero tila hindi alam ang ginawang batas para sa pagtugon sa krisis ng COVID pandemic.

Sumasakay lamang aniya ang senador sa isyu para mapasama sa mga mapag-usapan at hindi iniisip ang nakapaloob sa Bayanihan 1.

“Bakit mo ako tanungin? Bakit mo kami tanungin? Bakit hindimo tanungin ang sarili mo, kayo ang gumawa ng batas. Ano ka ba, what’s eating you guy? What’s the beef? Kayo ang gumawa then you should know how to interpret it baka nagkamali kami,” anang pangulo.

Ginagamit din aniya ng senador ang isyu ng agrikultura pero mamahalin naman ang kinakain at hindi produkto ng mga magsasaka. (Aileen Taliping)