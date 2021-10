Digong kay Kiko: Matuluyan kang mabingi, mabulag!

Nakatikim ng banat si Senador Francisco ‘Kiko’ Pangilinan mula kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagkuwestiyon nito sa expiration dates ng mga biniling test kits ng gobyerno para sa COVID-19.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na paulit-ulit na ang hearing ng Senado pero tila hindi narinig ni Pangilinan ang mga pinag-uusapan at gustong ulitin para sa kanyang pansariling interes.

“May isang comedian dito. On the alleged expired test kits raised by Senator Pangilinan. Senator Pangilinan is overly engrossed over the test kits expiration that is borderline farcical,” anang pangulo.

Halos mahigit dalawang buwan na aniyang paulit -ulit na tinatanong sa Se­nate Blue Ribbon Committee ang Department of Health pero tila hindi nakikinig ang ibang senador.

Ito aniya ang dahilan kung bakit ayaw na niyang padaluhin sa mga pagdinig ang kanyang gabinete dahil nagsasayang lang ng panahon sa halip na gugulin ito sa pagtulong sa mga Pilipino.

“After two months and 12 hearings, paulit-ulit pa rin ang tanong kahit paulit-ulit na ring sinasagot ng DOH. Pero dahil hindi pumasok sa script nila, ayaw nilang makinig at ayaw tanggapin. They are just wasting their time and these senators will not even listen to their explanation and answers,” dagdag ng pangulo.

Sinabi ng presidente na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ang mga senador na kalaunan ay baka magkatotoo ito.

“Alam mo itong bulag-bulagan pati itong bingi-bingihan, in the end, nagkakatotoo ‘yan eh,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)