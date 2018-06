Digong kay Justice Carpio bilang CJ: Kung ayaw mo ‘wag mo

HINDI ipipilit ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang alok na maging susunod na punong mahistrado si acting Supreme Court chief justice Antonio Carpio.

Sinabi ng Pangulo na nagsabi na si Carpio na hindi ito interesado at hindi tatanggapin ang alok kaya hindi na niya ito uulitin pa.

Ayaw niyang magmukhang siraulo kung itatalaga si Carpio dahil naging hayagan na ang pagtanggi sa binakanteng puwesto ni Maria Lourdes Sereno.

Sinabi ng Presidente na hihintayin na lamang nito ang ang shortlist na manggagaling sa Judicial and Bar Council (JBC) at kukonsultahin niya rin ang ilang naging law professor niya sa San Beda College of Law.

Naging tradisyon aniya­ na kasama sa sh

ortlist ang limang pangalan ng mga justice kaya saka niya pagpapasyahan ito kapag naikonsulta na sa mga legal luminaries.

“Sabi niya that he is not interested and he will not accept. But since it is really the tradition na ipasok mo talaga lahat, he cannot prevent that siguro beause his name is there.

“But the guy has already said that he is not interested and he does not want the position, ano naman magawa ko. So ang sunod is I think it’s the first five,” anang Pa­ngulo.