Digong kabado sa giriang US-Iran

AMINADO si Pangulong Rodrigo Duterte na kina­kabahan ito sa namumuong tensiyon sa Middle East, partikular sa Iran na nagbabantang gumanti sa Amerika matapos likidahin ang top security official nito na si Qasem Soleimani.

Sa kanyang talumpati sa signing ceremony­ ng 2020 national budget sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na maraming mga Pilipinong malalagay sa peligro kapag nauwi sa digmaan ang tensiyon.

Hindi man agad aaksiyon ang Iran, sinabi ng Pangu­lo na tiyak na igaganti ang pagkamatay ni Soleimani.

“We have so many Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be hell-bent on a retaliation, which I think will come. It’s a matter of time. There is much hurt and even the loss of lives in the Arabic world. And retaliation or the cry for blood is there,” anang Pangulo.

Nagpatawag aniya siya ng emergency meeting nitong Linggo ng gabi para alamin ang sitwasyon at mga posibleng dapat gawin sakaling pumutok ang giyera sa pagitan ng Iran at Amerika.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang malagay sa panganib ang maraming Pilipino na nasa Gitnang Silangan kaya dapat ngayon pa lamang ay makapaghanda na ang gobyerno para sa gaga­wing posibleng paglilikas sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East.

Dahil dito, sinabi ng Presidente na pinag-iisipan niyang magpatawag ng special session ng Kongreso para maglaan ng standby fund na magagamit para sa pagpapauwi sa mga OFW sakaling lumala ang tensiyon sa Middle East.

Inatasan naman ng Pangulo ang Department of Finance na maghanap ng pondo para sa mga maiipit na OFW at ang Kongreso na ang bahalang bumuo ng komite na hahawak sa pondo.

“I was tinkering with the idea of calling a special session of Congress. Sonny Dominguez says we have unlimited funds for that. No. And since we had the money. If it spells the difference between the life and death of Filipinos. I suggest that Congress even for about ano lang — bahala kayong one or two days discuss the problems, the ramifications. But I don’t know where you want to put the money,” wika pa ng Pangulo. (Aileen taliping)