Digong inarbor si Tugade

Mistulang inarbor ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa galit ng publiko si Department of Transportation (DOTr) Secretary ­Arthur Tugade kaugnay sa puro palpak na serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Mismong ang ­Pangulo na ang humingi ng dispensa sa mga tao dahil sa perhuwisyong idinulot ng operasyon ng MRT-3 matapos na maghiwalay at maiwanan ang isang bagon nito habang bumibiyahe noong Huwebes ng umaga.

Inihayag ni Pa­ngu­long Duterte na bagama’t sinasabing posibleng may sabotahe sa nangyaring insidente, hindi ito dahilan para magpalusot sa publiko, lalo na sa mga pasaherong naglakad sa riles ng MRT-3.

Walang dahilan para magpalusot o manisi dahil batid naman ng publiko na ilang beses nang sumablay ang mga tren at bagon ng MRT.

“It would indicate sa­botage or something did it intentionally. That is one angle that they are trying to… but this does not…this is not an excuse actually. We offer no excuse, but apologies maybe to the public for the inconvenienced caused,” pahayag ng Pangulo.

May mga indikasyon aniya ng sabotahe batay na rin sa pahayag at paunang imbestigasyon ng DOTr dahil may mga hindi makitang bahagi ng bagon.

Pero walang sinabi ang Pangulo kung ano ang gagawin sa palpak na operasyon ng MRT-3 at kung may mga opisyal ba na dapat pagpaliwanagin at papanagutin dahil sa halos araw-araw na aberyang inaabot ng mga pasahero ng MRT-3.

5 sumabotahe tukoy na

Ibinunyag naman ni DOTr Undersecretary for Rails Cesar Chavez na limang tao ang itinuturing na persons of interest sa aberyang nangyari sa MRT-3 kung saan humiwalay ang isang bagon ng tren sa Ayala station.

Subalit tumanggi muna si Chavez na ihayag ang mga pangalan ng sinasabing mga persons of interest habang patuloy pa aniya ang isinasagawang imbestigasyon ng Natio­nal Bureau of Investigation (NBI) sa nangyaring insidente noong Huwebes ng umaga.

Malaki umano ang hinala ni Chavez na itinago ng isa sa mga person of interest ang messma card o ang black box ng tren para maitago o i-cover up ang mga nangyayari sa operasyon nito.





Maaari din aniya na tuluyan nang sinira ang messma card.

“Nag-iimbestiga po tayo ukol sa nangyari at hinihintay po natin ang resulta ng imbestigasyon ng NBI bago tayo maglabas ng mga kaukulang pahayag,” paliwanag pa ni Chavez.

Nauna nang itinanggi ng Busan Universal Rail, Inc. (BURI), ang dating maintenance provider ng MRT-3, na may kinalaman sila sa insidente.

Ayon kay Atty. Maricris Pahati, nai-turnover na nila ang maintenance sa DOTr matapos na tuluyan nang kanselahin ang kanilang kontrata.