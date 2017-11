Digong iiskor sa korapsyon sa PAL, Mighty

Pinalagan ng Malacañang ang inilabas na scorecard ng Millennium Challenge Corporation (MCC) na nagsasabing bigo ang Pilipinas na mahadlangan ang korapsyon.

Sa inilabas na paha­yag ni acting Presidential Spokesman Harry Roque, sinabi nito na hindi isinama ng MCC ang mga ipinatupad na reporma ng administrasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte partikular ang paghabol sa mga malalaking kompanyang may malaking pagkakautang sa pamahalaan tulad ng Philippine Airlines (PAL) at nandadaya ng obligasyon sa gobyerno tulad ng Mighty Corporation.

Batay sa MCC FY 2018 Scorecard for Phi­lippines, nakakuha ang bansa ng 50 porsiyento sa isyu ng korapsyon.

Ibig sabihin nito, hindi umano nakapasa sa performance standard ang Pilipinas na nasa ilalim ng “low income category” ng “candidate countries” na mino-monitor ng MCC kada taon.

Subalit sinabi ni Roque na ibinase lamang ng MCC ang kanilang scorecard noong 2014, 2015 at 2016, at hindi pinagtuunan ng pansin ang ginawang pagsibak ni Pangulong Duterte sa ilang mga opisyal ng gobyerno na kahit kaibigan ay hindi pinatawad matapos mahiwatigan na may ginawang iregularidad.

“We have to understand that for this year’s Scorecard, the ratings in the various indicators were based on their me­thodologies in 2014, 2015 and 2016.

The findings, therefore, may not completely reflect the reform initiatives of the Duterte administration in the area of fighting corruption and good governance,” ­pahayag ni Roque.

Seryoso aniya ang Pangulo sa paglaban sa katiwalian at sa katunayan ay nagtatag pa ito ng Hotline 8888 at 911 para tanggapin ang mga reklamo laban sa mga nagtatrabaho sa gobyerno.

Personal aniyang binabasa ni Pangulong Duterte ang mga reklamo mula sa Hotline 8888 at agad inaaksiyonan ito kapag may mga opisyal at kawani ng gobyerno na dapat kalusin sa puwesto.

“The President has fired government officials from their posts, including those who were perceived to be close to him, due to reports of corruption. He has moved towards restoring people’s faith and trust in the government by making government services accessible to the public through the implementation of the Freedom of Information in the exe­cutive branch, cutting red tape and streamlining the delivery of frontline services, such as in applying for business permits and licensing systems, and establishing hotlines such as 8888 for public complaints and 911 for emergencies and government centers to receive public concerns,” ayon pa kay Roque.





Umaasa si Roque na sana ay makita ng MCC kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa kampanya kontra sa katiwalian sa bansa.