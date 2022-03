Digong ibubuhos tirang pondo sa mga evacuation center

Gagamitin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatayo ng mga evacuation center ang natitirang pondo ng gobyerno bago ito umalis sa puwesto.

Sa harap ito ng panibagong pag-alboroto ng bulkang Taal na naging dahilan para lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa paligid ng bulkan.

Sa Talk to the People, sinabi ng presidente na nais niyang magpagawa pa ng evacuation centers para may mapuntahan ang mga tao sakaling magkaroon ng kalamidad o mga hindi inaasahang kaganapan.

“Gusto ko hanapan pa, whatever is there remaining para sa akin which I can, ibuhos ko na lang sa evacuation center. Lahat ng pera na dapat gastusin ko ubusin ko na para sa ‘yan — ‘yong sa sinasabi ninyo,” anang pangulo.

Nais ng presidente na personal na makita ang mga bagong evacuation center na itinayo ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) sa tatlong bayan sa Batangas. (Aileen Taliping)