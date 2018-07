Digong huling alas ng 7K biktima ng mass lay-off sa PLDT-MVP

NAGPAPASAKLOLO na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga manggagawa ng Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) upang mahadlangan ang balak nitong pagpapatupad ng pinakamalaking mass layoff sa bansa na tiyak umanong ikalulumpo ng mahigit sa 7,000 contractual employee ng nasabing telecom company.

Sa kanilang panawagan, hinihiling ng mga apektadong empleyado kay Pangulong Duterte na pamunuan ang pagputol sa umano’y su­ngay ng negosyanteng si Manny Pangilinan dahil sa patuloy nitong pangde-dedma sa kanilang kalagayan at pagmamatigas na gawin silang regular sa kanilang mga trabaho.

Ayon sa mga miyembro ng PLDT Organization of Workers and Employees for Rights (PO­WER) at Defend Job Phi­lippines, ang Pangulo na lang ang tangi nilang pag-asa para mapasunod ang PLDT sa kautusan ng Department of Labor and Employment (DOLE) na wakasan na ang umiiral na labor-only­ contracting scheme sa PLDT at gawin ng re­gular ang kanilang status sa trabaho.

Noong isang linggo, kinalampag ng mga customer service representative at technical support worker ng PLDT ang tanggapan nito sa España, Maynila matapos umano nitong putulin ang service contract sa iba’t ibang manpower agency sa bansa noong Hunyo 30.

Dahil dito kung kaya’t ilang libong manggagawa ang naging “instant jobless” at nasa “floating status” ngayon.

Noong Enero 10 ng taong ito, inatasan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang PLDT na i-regular sa trabaho ang 7,306 contractual employee nito at bayaran sila sa kanilang mga unpaid benefit na umaabot sa P66,000,000,00.

Umapela ang PLDT at ang 23 mula sa 38 contractor nito na baligtarin ng DOLE ang nasabing kautusan pero ibinasura ito ng ahensya noong Abril dahil sa kawalan ng merito.

Dahil dito kung kaya’t naghain ng petition for certiorari ang PLDT sa Court of Appeals (CA) noong Mayo para pag-aralan ang desisyon ng labor department.

Sinabi ni Pete Pinlac, secretary general ng Mangagawa ng Komunikasyon sa Pilipinas (MKP) na lantarang pagsuway sa kautusan ng pamahalaan ang patuloy na pagtutol ng ­kompanya ni Pangilinan na wakasan ang kontraktuwalisasyon sa ­kanyang bakod gayung sobra-sobra naman ang pagse-serbisyo nila rito.

Sa kanilang piket, igi­niit ng mga manggagawa, na ang karamihan ay mula sa mga outsourcing company o mga call center firm, ang kanilang karapatan na maging regular at magtamasa ng mga benepisyong matagal ng ipinagkakait sa kanila ng kompanya ni Pangilinan.

“Nananawagan kami sa Malacañang dahil sila na lang siguro ang makapagpapasunod sa tiwaling kompanyang ito,” ayon kay Pinlac.