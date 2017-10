Digong hindi takaw-popularidad

Hindi interesado si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa popularidad tulad ng mga inilalabas ng survey firms.

Inihayag ito ng Mala­cañang kahapon matapos ilabas ng Social Weathe­r Stations ang resulta ng Third Quarter Survey nito kung saan bumaba ng 18 puntos ang public sa­tisfaction rating kay Pa­ngulong Duterte.

Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abell­a na maraming unpopular decisions ang Pangulo kaya hindi nakapagtataka ang resulta ng survey lalo pa at marami ang natatamaan sa kanyang mga ipinapatupa­d na pagbabago katulad ng paglaban sa katiwalian, ­krimen at iligal na droga.

“The administration will continue to work harder to address the public’s urgent needs in order to bring a comfortable life for all,” ani Abella.