Digong gipadakop ang mga langyaw nga mananagat sa Ilocos Norte

Gimanduan ni Presidente Rodrigo Duterte si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga mopakatap ug dugang puwersa sa Philippine Coast Guard sa mga baybayon sa Ilocos Norte.

Kini human gikataho ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa Presidente ang presensiya sa mga Chinese ug Vietnamese fishermen nga iligal nga nangisda sa ilang kadagatan busa apektado ang mga lokal nga maninisda.

Matud sa Presidente nga dakpon ang mga langyaw nga iligal nga nangingisda sa kadagatang nga sulod sa nasud.

“I would suggest kay Delfin to deploy some of the Coast Guard dito banda. Papalit-palit na lang, and to apprehend them, hulihin,”matud sa Presidente.

Gipaniguro sa Presidente nga iyang ipaabot pag-usab sa ASEAN summit ang isyu sa poaching sa mga kadagatan nga sakop sa Pilipinas.

“We can always remind them to follow a lenient procedure here because karamihan ASEAN eh. But ang Indonesia pinapasabog talaga nila yung mga barko,” dugang pamahayag sa Presidente.