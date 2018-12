Digong galit sa bully

HINDI apektado ang Malacañang sa laman ng sermon ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle kung saan tila pinapatamaan nito si Pangulong Rodrigo Duterte.

Kasunod ito ng sermon ni Cardinal Tagle na hindi dapat nambu-bully ang mga nasa kapangyarihan.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Pa­nelo na sang-ayon siya sa sinabi ni Cardinal Tagle pero hindi naman aniya nito tinukoy kung sino ang pinatutungkulan.

Maaari rin aniyang ang mga nasa kapangyarihan ay nasa Simbahan at ginagamit ang pulpito para mam-bully at bumanat ng mga hindi gustong politiko.

Sinabi ni Panelo na mismong si Pangulong Duterte ay ayaw ng nambu-bully.

“I agree. But whom does he refer too? Because those in power would also apply to those in the Church who use the pulpit for bullying people then it’s the same. If the message is in the generic or general term, then I agree. You cannot be using power to bully or to coerce people. The President is against that too,” ani Panelo.

Sinabi ng kalihim na kung ang Pangulo ang pinatutungkulan ni Tagle sa sermon nito sa unang Simbang Gabi, hindi aniya ugali ni Pangulong Duterte na mam-bully.

Kung nagsasalita man aniya ang Presidente laban sa ilang pari at obispo, hindi aniya ito pambu-bully kundi inihahayag lamang nito ang sentimyento sa isang sitwasyon at hindi nagugustuhang bagay.