Digong: E-sabong huwag anuhin, kumikita ‘yan

Ang malaking kinikita ng gobyerno mula sa e-sabong ang dahilan kaya hindi sinuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng e-sabong sa bansa.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng pangulo na bilyon-bilyong piso ang kita ng e-sabong sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na nakatutulong para matustusan ang ibang pampublikong serbisyo.

“Ang appeal ko lang sa mga Congressman, huwag ninyong anuhin ‘yan, kumikita ‘yan. Walang pakinabang ‘yan except Pagcor and of course ‘yong malalaking players na naglalaro talaga diyan, hindi mo naman masabi na mga mahirap. There is a culture diyan,” anang pangulo.

Ang problema lamang aniya sa e-sabong ay walang kontrol kung sino ang maglalaro at tataya dahil pati mga bata aniya ay nagagawang makapag¬laro.

“Kaya ako dahan-dahan na hindi muna ako nag-act kaagad, sasabihin i-suspend. Because of the income that the government derive from allowing this kind of game to go online. Ang problema lang kasi, you cannot control the bettors. Kung sino-sino ang makalaro, pati ‘yong mga bata eh,” dagdag ng pangulo.

Nanghihinayang ang presidente sa kikitain sa e-sabong kung babawasan ang operasyon nito sa gabi dahil ma¬laking bagay ito para sa mga pinopondohang mga institusyon na nagbibigay ng serbisyo sa publiko gaya ng mga pampublikong hospital na ponopondohan ng Pagcor.

“Kasi kung i-limit ko sa araw, sayang naman ‘yong pera na makukuha mo sa gabi. Ang sugal kasi, tama ‘yong sabi mo magtutupada ‘yan eh, anywhere and everywhere in any province. So mamimili ako ngayon, mawala ‘yong income by the billions, sayang eh wala tayong pera. We are short of money,” wika ng pangulo.

Kaya aniya pati ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators ay pinayagan nito dahil ang habol ng gobyerno ay ang kikitain ng gobyerno mula sa mga ito. (Aileen Taliping)