Digong dismayado sa Cory Constitution

Ni Aileen Taliping

DISMAYADO si Pangulong Rodrigo Duterte sa uri ng Constitutional powers ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na binago pagpasok ng Cory administration.

Sa kanyang talumpati sa ika-121 anibersaryo ng Philippine Navy sa Sangley Point, Cavite nitong Lunes nang hapon ay sinabi ng Pangulo na nawalan siya ng gana at nagsisi sa pag-aakalang sapat na ang kapangyarihan bilang Pangulo para masupil ang burukrasya sa pamahalaan.

Kahit pa aniya bigyan siya ng 20 taon ay malabong malinis at mapatino ang burukrasya at mapabilis ang pag-unlad dahil sa umiiral na Konstitusyon.

Sinabi ng Pangulo na mas mabuting maghanap ulit ng isa pang kagaya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na maaaring magpatino sa sistema ng gobyerno sa susunod na eleksyon.

“Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere that fellow will be elected in the generation to come,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na wala siyang intensiyong pumuna, pero para sa kanya, mas mabuting wala na lang sana ang tinawag na ‘Cory Constitution’.

Bukod sa red tape at matinding korapsiyon, sa ilalim ng Cory Constitution aniya sumibol ang mga party-list sa Kongreso na hindi naman mga tunay na sektor ang ikinakatawan dahil ang mga nakaupo ay mayayaman at hindi ang sektor na dapat pagsilbihan.

“Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves economically, politically, well I’m sorry, I’m telling you, hindi dadating y’an. I’m not trying to criticize. It is as good as any. Mas mabuti pa kung wala talaga ‘yung kay Cory,” dagdag pa ng Pangulo.