Digong ‘di makapaniwalang pinagbigyan ng Kuwait

NAIS ni Pangulong Rod­rig­o Duterte na magtungo sa Kuwait para personal na magpasala­mat sa Kuwaiti government dahil ibinigay lahat ang demand nito para sa kapakanan at proteksiyo­n ng mga overseas Filipino worker.

Sa kanyang talumpati sa Filipino community sa Seoul, South Korea, sinabi ng Pangulo na magtutungo siya sa Kuwait nang ilang oras lamang para iparating ang pasasalamat.

“I think I’ll go there. I’d like to thank the Kuwaiti government for understanding us and keepin­g their faith in us and practically gave to all of my demands. I’d like to go there even just a few hours to say, ‘Maraming salamat,’” anang Pangulo.

Ibinida ng Presidente sa mga Filipino sa South Korea ang mga hini­nging kondisyon para sa mga household worker sa Kuwait gaya ng hindi pagkumpiska sa kanilang pasaporte at cellphone at pagkakaroon ng day off.

Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng walong oras na tulog, magluto ng kanilang sariling pagkain at walang sexual harassment o body contact.

Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya inaasahang susunod ang Kuwait sa mga itinakdang kondisyon nito kaya bibiyahe siya sa Kuwait para magpasalamat.