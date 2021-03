Digong ‘di mahilot sa franchise renewal! Tito Sen, Ate Vi tinabla sa ABS-CBN

MATIGAS ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN.

Sa kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Cagayan de Oro City nitong Biyernes ay tinawag ng Pangulo na ‘piece of garbage’ ang hinihiling na prangkisa ng TV network.

Wala aniyang dahilan para bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN dahil sa panggugulang sa gobyerno.

Ang mga kilalang showbiz perso­nality na sina Senate President Vicente Sotto III at Batangas Rep. Vilma Santos ang nanguna sa paghain ng panukalang nagkakaloob ng 25 taong prangkisa sa ABS-CBN nitong Enero, taong kasalukuyan.

Sinabi ng Pangulo na walang kuwestiyon sa hatid na aliw sa publiko at mga bata ng ABS-CBN subalit hindi niya masikmura ang tila panloloko sa Deve­lopment Bank of the Philippines.

“ABS-CBN has entertained people and made children happy and I have no problem with that. Now they dont have a contract so they’re negotiating, but don’t give me a piece of garbage, son of s bitch! That’s how they are,” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya nagustuhan ang ginawang pagbebenta ng assets ng ABS-CBN sa DBP sa mataas na presyo, subalit nang gumaganda na ang negosyo ay muling binili ang kanilang ibinentang assets sa DBP sa mas mababang presyo, at mu­ling ibinenta sa iba sa mas mataas na presyo.

“They sold all their assets to DBP, all of it. Lock, stock and barrel. They resumed business and when their business was doing well, they bought back their assets at a cheap price and sold it for a higher price. I said son of a bitch, I’ll shut you down,” dagdag ng Pangulo.

Matatandaang nagsara ang operas­yon ng ABS CBN noong May 5, 2020 matapos magpaso ang kanilang prangkisa at nag-isyu ng cease-and-desist order ang National Telecommunications. (Aileen Taliping)