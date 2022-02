Digong ‘di iiwanang magulo ‘Pinas

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na iiwan niyang magiging maayos ang bansa bago umalis sa puwesto sa Hunyo.

Sa naging panayam sa kanya ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, sinabi ng Pangulo na sisikapin niyang magiging magaan ang pagpasok ng susunod na administrasyon sa harap ng patuloy na hamon sa COVID pandemic at sa epekto nito sa ekonomiya.

Bilang ama ng bansa, sinabi ng Presidente na gagawin niya ang lahat para walang maiiwang mabigat na problema para sa mga Pilipino at sa bansa.

“I will make my exit but I will also place things in order. Kung may awa ang Diyos and everything –if everything at the rate that we are going, everything is going to appears to be rosy,” anang Pangulo.

Mayroon na lamang natitirang apat na buwan ang Pangulo sa kanyang termino at sinigurong hindi niya iiwanang may problema ang mga Pilipino.

“Para akong tatay, paglabas sa bahay ko, ‘yung mga anak ko ayos na, gumaling na at wala ng mamamatay. Iyon ang gusto ko at gagawain ko lahat,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)