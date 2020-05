Digong: Coronavirus pinababagal ng tag-araw

Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na lumiliit ang tsansa na maka-survive ang coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa mainit na temperature.

Binanggit nito na mababa ang bilang ng mga COVID-19 case sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil nahihirapan ang virus na maka-survive sa mainit na panahon.

“Now, come to think of it really, mababa ang [confirmed cases] natin,” sabi ng Pangulo sa kanyang mensahe sa sambayanang Pilipino nitong Lunes ng gabi.

“They said that itong coronang putris na ‘to has a hard time surviving in a hot — high temperature. So pagka ganun, maybe that explains the reason why na hindi naman masyado marami,” dagdag pa nito.

Tag-araw ngayon sa Pilipinas at nitong Lunes ay nakapagtala ng mataas na temperatura sa Metro Manila.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), naitala ang 36.5 degrees Celsius alas-3:45 ng hapon sa Science Garden monitoring station sa Quezon City o katumbas ng heat index na 41.0 degrees Celsius.

Batay sa COVID-19 Case Bulletin ng Department of Health alas-kuwatro ng hapon ng Lunes, Mayo 4, umabot na sa 9,485 ang kabuuang kaso ng mga tinamaan ng coronavirus sa bansa, nasa 1,315 ang nakarekober habang 623 ang nasawi. (Prince Golez)