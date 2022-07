Digong binisita mga batang may cancer

Personal na binisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang House of Hope, lugar ng mga batang may cancer sa Davao City nitong Linggo.

Personal na iniabot ng dating pangulo sa mga namamahala sa House of Hope ang natanggap nitong tulong mula sa grupong “Salamat PRRD” para magamit sa pangangailangan ng mga batang may cancer.

Malapit sa puso ng dating presidente ang mga batang may cancer kung saan tuwing Pasko ay dinadalaw at binibigyan ng regalo at tulong ang mga ito.

Gagamitin ng House of Hope sa pagpapatayo ng isang building ang donasyon ng da¬ting presidente para may magamit ang mga batang may sakit. (Aileen Taliping)