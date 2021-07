Digong binira mga mayor, kapitan: `Bullshit papila sa bakuna’

Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na nagmumukha lang kulang ang supply ng COVID-19 vaccine sa bansa dahil sa kapalpakan ng mga lokal na pamahalaan.

Giit ng Pangulo, kaya dumarami ang nakapila para sa bakuna dahil pinapayagan ang mga tao na magtungo sa vaccination site nang madaling-araw pa lamang.

“Para bang to me it is not a — it’s bullshit kapagka ganoon ang ginagawa mo sa Pilipino. If you cannot do it in a place where there is a roof to cover their heads and na hindi sila mabasa, not exposed to the elements, umagang-umaga, nako, Diyos ko po,” sabi ng Pangulo sa kanyang Talk to the People Sabado ng gabi.

Aniya pa, dapat ay itigil na ang walk-in para sa bakuna, at huwag i-entertain ang sinumang walang schedule para sa COVID-19 vaccination.

Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Duterte ang Department of the Interior and Local Government (DILG) para maglabas ng mekanismo na maglalagay ng sistema sa mga COVID-19 vaccination site.

Inatasan din nito ang mga mayor at barangay captain na magtakda ng oras para sa pagbabakuna upang maiwasan ang pagsiksikan ng mga tao sa vaccination site.

“Nakakaawa naman ‘to. I would say that I would question the mayor and the barangay captain kaya nga dapat talaga sa barangay captain because it is the barangay captain who would act as the marshal. Marshal ba na i-mar — babantayan niya `yong mga tao,” aniya pa.

Dagdag ni Pangulong Duterte na “common sense” lang aniya sa implementasyon ng vaccination rollout kontra COVID-19 para na rin mabigyang proteksyon ang mga tao laban sa pagkalantad sa iba pang sakit kapag nakapila. (Prince Golez/Ray Mark Patriarca)