Digong binida mga frontliner sa Labor Day

Muling pinapurihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang medical health workers at essential frontliners sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa o Labor Day.

Sa kanyang mensahe, ipinaabot ng Pangulo ang taos-pusong pagtanaw ng utang na loob sa mga healthcare worker at essential frontliners dahil sa kanilang sakripisyo para matulungan ang kapwa at para maihatid ang mga serbisyo at mga pangunahing pangangailangan sa panahon ng krisis.

Kakaiba aniya ang kahulugan ngayon ng selebrasyon ng Labor Day dahil sa kabila ng matinding pagsubok sa COVID pandemic ay pilit na itinataguyod ang kanilang pamilya, at sa kabila ng mga panganib at balakid ay ipinagpatuloy ang kanilang serbisyo para hindi malumpo ang ekonomiya at mga industriya.

“On behalf of a grateful nation, I express my deepest gratitude to our hardworking healthcare workers and essential frontliners for their unwavering commitment in ensuring the unhampered delivery of goods and services that continue to sustain our communities and industries during these difficult times,” anang Pangulo.

Tiniyak ng Presidente sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na patuloy na pangangala¬gaan ng kanyang administrasyon ang karapatan ng mga ito, ipursige ang security of tenure at iba pang proteksiyon para sa mga obrero, kasama na ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa.

Hinikayat ni Pangulong Duterte ang lahat ng mga manggagawa na maging katuwang ng gobyerno sa pagbuo ng mas malakas na lipunan na magiging pamana sa mga susunod na henerasyon. (Aileen Taliping)