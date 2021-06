Digong binara mga urot sa Inday Sara for pres

Matigas pa rin ang pagtutol ni Pangulong Rodrigo Duterte na patakbuhin sa 2022 Presidential Elections ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sa kabila ito ng “panliligaw” na ng ilang mga politiko sa alkalde para himuking tumakbo sa pagka-pangulo sa susunod na eleksiyon.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na narinig niyang may tumawag sa Presidente noong Lunes at nanindigang hindi tatakbo ang kanyang anak sa pagka-presidente.

“Narinig ko po personally ang Presidente last Monday, may tumawag po sa kanya, hindi ko na sasabihin kung sino at ang sinabi po niya hindi tatakbo si Mayor Inday Sara. At ang rekomendasyon niya ay huwag siyang tumakbo. So that’s the latest I heard from the President’s own mouth,” ani Roque.

Wala pa aniyang desisyon si Pangulong Duterte kung sino ang nais nitong tumakbo at pumalit sa kanya sa puwesto sa 2022.

Pero sinabi ni Roque na maraming options ang Presidente katulad na rin ng mga lumulutang na potensiyal na presidentiables para sa 2022 elections. (Aileen Taliping)