Digong binago diskarte sa promosyon ng mga guro

Magkakaroon na ng bagong titulo sa posisyon ang mga pampublikong guro sa elementarya at high school na magiging daan para sa kanilang promosyon.

Sa pamamagitan ng Executive Order no.174 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Hunyo 23, itinakda ang classroom teaching career line bilang Master Teacher I hanggang V.

Kinakailangang makamit ang mga kuwalipikasyon na itinakda ng Civil Service Commission (CSC) para sa nasabing mga posisyon pati na rin ang teaching proficiency level na katumbas ng Career Stage III ng Philippine Professional Standards for Teachers.

Para naman sa School Administration Career Line, ang magiging titulo ay School Principal I hanggang IV.

Kinakailangang maabot ang minimum qualification requirements na itinakda ng CSC at proficiency level para sa school head alinsunod sa nakapaloob na criteria sa Philippine Professional Standards for School Heads at makapasa sa school head assessment ng Department of Education.

Inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management (DBM) na bumuo ng bagong position titles at angkop na salary grade para dito.

Nakasaad din sa EO ng Pangulo na kinakailangang bumalangkas ng joint regulation sa loob ng 90 araw ang CSC, DBM, DepEd at Professional Regulation Commission para sa epektibong implementasyon nito.(Aileen Taliping)