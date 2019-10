Digong balik-trabaho na

BALIK-TRABAHO si Pangulong­ Rodrigo Duterte sa kabila ng payo ng kanyangNdoktor na magpahinga ng ilang araw para maibsan ang iniindang sakit sa kanyang likod.

Sinabi ni Pesidential Spokesman Salvador Panelo na nakipag­kita ang Pangulo kay Chinese Vice Premier Hu Chunhua para talakayin ang ilang infrastructure project na pinopondohan ng China.

“Despite the limited physical activity that he has to impose on himself, the President will meet the Chinese Vice Premier to discuss, among others certain infrastructure projects in the countrry which are financed by China,” ani Panelo.

Matatandaang pinutol ng Presidente ang kanyang biyahe sa Japan dahil sa matinding sakit sa likod at pagdating sa bansa ay nagpatingin sa doktor at sumailalim sa magnetic resonance imaging (MRI).

Batay sa kanyang doktor, si Pangulong Duterte ay mayroong muscle spasms kaya nakaramdam ito ng matinding sakit sa pelvic area, dahil na rin sa pagsemplang sa motorsiklo noong nakalipas na linggo.

Tinitiyak ni Panelo na sa kabila ng nararamdaman ng Presidente ay ipagpapatuloy nito ang kanyang trabaho kabilang na dito ang mga pampanguluhang aktibidad sa mga susunod na araw. (Aileen Taliping)