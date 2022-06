Digong babu na sa ‘Talk to the People’

Hindi na mapapanood ng publiko ang regular ‘Talk to the People’ ni Pangulong Rodrigo Duterte tuwing Lunes ng gabi.

Huling ‘Talk to the People’ ng pangulo ay noong June 6, 2022 kung saan inihayag niyang baka ito na ang huling edisyon ng kanayng ‘Talk to the People’ maliban na lamang kung mayroong mahalagang sasabihin sa publiko.

“Ang trabaho namin kasi mag-end June 30, noontime. So kung ano ‘yong aming trabaho siguro maybe I hate to say goodbye but kung mayroon man akong ibang programa, if there is an urgent need for me to go public to report on matters that would affect the governance of the country, I will do it,” anang pangulo sa kanyang huling ‘Talk to the People’.

Batay sa pahayag ng isang opisyal ng Malacanang, walang naka-schedule na Talk ang Presidente kahapon at sa mga susunod pang araw.

Nag-umpisa ang ‘TTTP’ ni Duterte noong March 2020, matapos ideklara ang national state of emergency sa buong bansa dahil sa COVID-19. (Aileen Taliping)