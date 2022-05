Digong ayaw makumpara kay Putin

Naglabas ng sentimiyento si Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay sa patuloy na giyera ng Russia at Ukraine.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng pangulo na kaibigan niya si Putin subalit hindi niya gusto ang nangyaring pag-atake ng Russia sa Ukraine dahil pati mga inosenteng mamamayan ay hindi nakakaligtas sa Russian forces.

Nasasaktan aniya siya sa mga nakikita sa balita dahil pati mga sibilyan lalo na ang mga bata ay nabibiktima ng kanyon ng mga Ruso.

“Kaibigan ko si Putin. Pero the way they are handling the war everyday pati ‘yong mga civilian, binobomba. Putin kaibigan ko man siya. You are in control of everything. Anyway you really started the ruckus there na higpitan mo ang mga sundalo mo. Nagwawala eh and killing… tayo nasasaktan na dahil nakikita natin pati sibilyan, anak ng — pati ‘yong mga bata. Hindi, hindi… you know, you don’t… iyong kanyon mo huwag mong itutok doon sa residential,” anang pangulo..

Ikinukumpara aniya siya ng mga kritiko kay Putin na nagpapapatay ng tao pero mga kriminal ang kanyang winawalis at hindi mga inosenteng bata o matanda pero magkaiba ang kanilang mundo.

“Ako nasasaktan lang ako sa mga inosente talaga. Maraming nagsasabi na pareho daw kami ni Putin nagpapatay. Alam mo gusto ko lang malaman ninyong Pilipino na pumapatay talaga ako. Sinabi ko ‘yan sa inyo noon pa. Pero ang pinapatay ko kriminal. Hindi ako pumapatay ng bata o matanda. Magkaiba ang mundo namin ni — ‘yong nangyayari ngayon sa Russia pati sa Amerika,” dagdag ng pangulo.

Nilinaw ni Pangulong Duterte na hindi niya kinokondena si Putin kundi ibinabahagi lamang nito ang kanyang sentimiyento pati ng kanyang gabinete sa nagaganap na giyera sa Ukraine at Russia. (Aileen Taliping)