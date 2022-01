Digong atat makitang himas-rehas si Dick

Hindi hahayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na makalusot si Senador Richard ‘Dick’ Gordon sa hinahabol ng gobyerno sa kanya na P86 million.

Sa Talk to the People, muling inulit ng pangulo ang hindi pa naisasauling pera ni Gordon sa gobyerno sa kabila ng pinal na desisyon ng Korte Suprema sa kaso nito.

“I hope by this time nasa Ombudsman na ‘yan. We will follow it up because gusto kong makita ang isang senador nagdispalko na makulong. Si Gordon dapat kasi ang posturing niya magsalita kagaya mo. Iyon pala lahat, lahat ‘yan siya hangol (greedy),” anang pa¬ngulo.

Pinuna ng pangulo ang tila mabagal na pag-usad ng kaso ni Gordon kumpara sa isang ordinaryong tao na kapag nakadispalko ng malaking pera ay diretso kaagad sa kulungan.

“‘Yong mga ibang hindi sikat, hindi senador, magdispalko ng 86 million, ‘yong maliliit diretso sa presuhan ‘yan especially those who cannot afford a lawyer. So diyan makita mo ngayon. Iyang si Gordon, dinadaan niya sa pagka-abogado niya,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)