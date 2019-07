Ni: Aileen Taliping

ILULUNSAD sa telebisyon ang isang programa na tututok sa mga sumbong at reklamo ng publiko laban sa mga opisyal at ahensiya ng gobyerno.

Ang ‘Digong 8888 Hotline’ ay isang programa na naglalayong maidiretso ang reklamo ng ordinaryong Pilipino sa gobyerno.

Kabilang dito ang reklamo sa mabagal na transaksiyon sa mga tanggapan ng gobyerno, masusungit na opisyal o kawani ng gobyerno, fixer at iba pang mararanasang iregularidad sa mga ahensiya ng pamahalaan.

Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo ang ‘Digong 8888 Hotline’ ay ipapalabas sa PTV-4 kada Huwebes mula alas-dos hanggang alas-tres nang hapon.

“This program aims to bridge the gap between go­vernment agencies and the people through segments that will directly address the ordinary Filipino’s concern on various government services,” ani Panelo.

Idinagdag naman ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) secretary Martin Andanar na ang programa ay sisimulan sa Hulyo 11.

Magiging host ng programa si Secretary Panelo at Asssitant Secretary Chris Roman ng Presidential Legal Counsel’s Office.

“Very timely kasi we are on the second half of the Duterte administration at lahat ng mga ginagawa nating communications campaign ay we are revolutionazing, rejuvinating and giving full support, at magkakaroon tayo ng overhauling of our systems and our programs,” ani Andanar.