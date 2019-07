Digital thumbprint program parent module inilunsad ng Globe

KASUNOD ng tagum­pay ng kanilang Digi­tal Thumbprint Program (DTP) na nagkakaloob ng cyber wellness at safety training­ sa mga guro at estudyante, tinuturuan at binibigyang ka-pangyarihan ngayon ng Globe Telecom ang mga magulang para maging mas responsableng consumers ng online technology.

Lumikha ang Globe ng isang special lesson, na pinagsama-sama ang lahat ng mahahalagang kaalaman mula sa DTP, at ang mga pananaw na nakalap mula sa pagsasaliksik upang maturuan ang mga magulang at matulungan ang mga ito na magabayan at mapangalagaan ang kanilang mga anak sa digital age na ito.

Ang DTP parent module ay pinasimu­lan sa Muntinlupa Business High School, isa sa Global Filipino School, kung saan nasa 50 magulang ang lumahok.

Ang module ay may apat na bahagi: online security and safety, digi­tal responsibility and eti­quette, how to think critically when online, at how to be a positive contributor to others through the power of technology.

“We want to enhance the cyber safety skills of our children and one of the ways to do that is to start with the parents. Informed parents can help their kids become responsible digital citizens who act in ways that protect their individual well-being while remaining respectful towards other people,” wika ni Miguel Bermundo, head ng Globe Citizenship and Advocacy.

Sa pagiging isang information and communications technology company, nakikita ng Globe ang kahalagahan ng pagbibigay ng kaa­laman sa mga Pilipino sa responsableng paggamit ng teknolohiya – maging sa pamamagitan ng mga gadget, website browsing at pakikipagugnayan sa social media platform.

Kaya noong 2016 ay binuo ng Globe ang DTP, na sinimulan ng Singtel Group affiliate nito na Optus of Australia, upang madagdagan ang kaalaman ng mga estudyante sa digital citi­zenship at cybersafety sa pagsusuri sa kanilang online behavior at pagtulong sa kanila na bumuo ng mga pananaw sa mga impluwensiya ng online world at sa mga ginagawa nilang pagpili.

Sa kasalukuyan, ang DTP workshops ay nai­patupad na sa mahi­git 200 eskuwelahan sa lahat ng 17 rehiyon sa Pilipinas. Marami sa mga eskuwelahang ito ay nangako ring ibabahagi ang workshop sa kanilang mga kalapit na eskuwelahan.

Para sa mga eskuwelahan at komunidad na interesado na magkaroon ng libreng workshop na ito, maaaring ipadala ang requests at nominations sa bridgecom@globe.com.ph.

