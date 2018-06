Digital-ready pinaghahanda ng DOLE sa mga manggagawa

BUNGA ng pagbangon ng mga bagong trabaho na nangangailangan ng technologically-adaptive skills, pinulong ng Kagawaran ng Paggawa ang mga career counselor at iba pang human resource development professio­nal sa bansa upang bumuo ng advocacy plan na makasabay ang kakaya­han ng mga naghahanap ng trabaho at manggagawa sa mga makabagong teknolohiya.

Sa ginanap na 4th National Career Advocacy Congress sa Legazpi City, sinabi ni DOLE Bicol Regional Director Exequiel Sarcauga, ang career advocacy program DOLE ay makakatulong sa kabataan sa pagbubuo ng desis­yon ukol sa pag-aaral at trabaho.

“Ang impormasyon at paggabay para sa nanai­sing kurso ng mga kabataan ay isa sa mahalagang aspeto sa pagtitiyak na magagamit nila ang mga oportunidad na inaalok sa merkado ng paggawa,” wika ni Sarcauga.

Kanya ring binigyang halaga ang pangangaila­ngan na makasabay sa ‘Industry 4.0’ o ang Fourth Industrial Revolution na binigyang kahulugan ng bagong teknolohiya na pinagsamang physical, digital at biological world, tulad ng artificial intelligence, 3D at 4D printing, quantum computing, at autonomous vehicles.

Kasabay ng mga pagbabagong ito aniya ay ang pagbuo ng kakaya­han na kakailanganin para sa paggawa ng de-kalidad na produkto at serbisyo na tutugon sa panga­ngailangan ng labor market.