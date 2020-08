Isa po sa maraming aral na pwede nating matutunan sa gitna ng nararanasan nating pandemya ay ang pagkakaroon ng “foresight” o pagkaunawa na bunga ng pagtingin sa hinaharap.

Bago pa man po tumama ang pandemya, naisabatas nanatin ang “Telecommuting” o “Work-From-Home” Law na nagbigay-daan para magtuloy-tuloy ang operasyon ng ating mga industriya kahit na may lockdown.

Ngayon, higit na kailangan ang pagkakaroon natin ng “legislative foresight” para mas maihanda po natin ang ating bayan sa maraming pagbabagong nararanasannatin ngayon at sa hinaharap.

Ito po ang dahilan kung bakit natin isinulong ang 3-bilyong pondo sa ilalim ng “Bayanihan 2” para sa pagpapaunlad ng mga smart campus sa ating mga SUC, gayundin ang 1-bilyong pondo para sa mga scholarship ng TESDA.

Naniniwala po tayo na ang mga pondong ito ay magagamit din para mas lalong ma-expose ang ating mga kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang mga digital skill.

Kaugnay nito, isa po sa mga panukalang batas na isinusulong ng ating Committee on Labor sa Senado ay ang Senate Bill No. 1469 o ang “National Digital Careers Act”.

Naka-angkla po ang SB 1469 sa layuning mapataas ang kasanayan ng ating mga mamamayan sa paggamit ng teknolohiya na pundasyon ng mga digital career.

Ilan po sa mga probisyon ng panukalang batas na ito ay ang pagtataguyod ng mga co-working o shared service facility, libreng training, at access sa mga loan facility para sa pagbili ng mga equipment.

Binibigyang mandato po ng panukalang batas na ito ang DICT at DepEd, sa pakikipagtulungan ng CHED at TESDA, na lumikha ng mga programa para lalo pang umusbong ang mga digital career sa bansa.

Inaatasan din po ng SB 1469 ang DOLE at DTI na magtakda ng minimum wage para sa mga digital careerworker, simpleng proseso ng pagpapatala ng mga digital career worker sa mga LGU, at mas maayos na mga mekanismo ng pagbabayad ng buwis sa BIR.

Kapag tuluyang naging batas ang SB 1469, mabibigyandin po ang mga digital career worker ng scholarship para sa certification training sa loob at labas ng bansa, grants-in-aid para sa pagbili ng mga kompyuter, hardware at software, at iba pang mga insentibo.

Binibigyang diin din po ng panukala ang pagtitiyak na dapat ay may universal access ang lahat ng mga Pilipino sa mabilis, de-kalidad at murang internet sa pangunguna ng DICT at DPWH.

Inaatasan din ang ating mga educational institution na gumawa ng mga digital training sa web development at design, online teaching at tutoring, content creation,digital marketing, at iba pa.

Sadyang napapanahon po na maipasa ang SB 1469 dahil sa mas dumaraming bilang ng mga Pinoyfreelancer na gumagawa ng mga trabahong kaugnay ng digital technology.

Ayon sa 2018 Global Freelancer Insights Report ng Paypal, nangunguna po Pilipinas sa listahan ng 22 mga bansa na may pinakamaraming mga freelancer. Umaabot po sa 2% ng ating mga manggagawa ang freelancer o katumbas ng 1.5 hanggang 2 milyongPilipino.

Pang-anim naman po ang Pilipinas sa listahan ng Forbes sa mga bansang may pinakamabilis ang paglago ng freelancing na umakyat ng 35% noong 2019 kumpara sa mga nakalipas na taon.

Patuloy po tayong iisip ng mga panukalang batas na may probisyon at pagtingin sa hinaharap para mas lalopa po nating matulungan ang ating mga kababayangmakasabay sa mabilis na mga pagbabagongnagaganap sa kasalukuyan lalo na sa sektor ng edukasyon, training at paggawa.

