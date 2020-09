Digital Career

Batang 90’s po tayo kaya ang palagi kong hawak noon ay walkman at “pager”. Una po akong nakaranas na magkaroon ng mobile phone noong 1996, isang Nokia 8110. Subalit ngayon, daig pa po natin ang may mga “supercomputer” sa ating mga bulsa dahil sa imbensyonng mga smartphone.

Napakabilis po ng pagbabago sa antas ng teknolohiya sa buong daigdig. Dahil sa makabagong mga teknolohiya, pwedeng bumili kahit sino sa Amazon. Kahit na milyon-milyon pa ang order sa Amazon kada araw, nagagawanitong i-sort at mahanap ang mga item o produkto dahil sa paggamit ng mga “Kiva Robot”.

Isang hotel naman po sa Hangzhou, China, ang “FlyZooHotel” na pagmamay-ari ni bilyonaryong si Jack Ma ang gumagamit ng mga Quicktron Robot bilang mga hotel staff. Halos lahat po ng mga bellboy at waiter doon ay pawang mga robot na lahat.

Noong isang taon, naging kauna-unahang Smart Factory sa Pilipinas ang Scheneider Electric kung saan nakapag-integrate sila ng tinatawag na “Industrial Internet of Things” sa kanilang global supply chain. Sa simplengpaliwanag, kapag gumalaw ang isang item sa alinmangbahagi ng global supply chain nila, makikita po ito ng lahatng ibang bahagi saanmang panig ng mundo dahil sa tulong ng internet.

Ilan lang po ito sa mga pagbabagong hatid ng teknolohiyasa ating mga buhay at trabaho na bunsod ng tinatawag na “Fourth Industrial Revolution” kung saan tumatakbo ang ating mga industriya sa pamamagitan ng robotics, artificial intelligence, cloud computing, internet of things at iba pa.

Nakakagimbal nga po ang antas ng pag-unlad ng teknolohiya sa ibang bansa tulad ng mga bagongimbensyon ng Tesla, ang kumpanyang pagmamay-ari ng sikat na negosyanteng si Elon Musk.

Subalit ano po kaya ang mangyayari sa mga manggagawang maaaring ma-displace ng teknolohiya o mga robot?

Alam po natin na napakalayong mangyari na titigil na po ang mga tao sa pagtatrabaho dahil napalitan na sila ng A.I. at mga Robot.

Kaya importante po na bigyan ng added labor value ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng skills upgrading lalo na po sa larangan ng digital technology para manatilisila sa kanilang trabaho o makagawa sila ng mga trabahong mas mataas ang antas.

Pangunahin na po rito ang mga skill na kailangan sa mga digital career tulad ng web development, animation, digital marketing, graphic designing, 3D modelling, game development, mobile application development, business intelligence and data analytics, transcription and data entry, at iba pa.

Kaugnay po nito, ihahain natin ngayong linggo sa plenaryong Senado ang panukalang “Philippine Digital Workforce Competitiveness Act” para magkaroon po ng legal framework ang pagpapaigting ng mga digital career sa bansa at pag-aangat ng competitiveness ng mga digital worker sa pamamagitan ng training at skill development.

Itataguyod po ng ating panukala ang “Inter-Agency Council for Development and Competitiveness of Philippine Digital Workforce” at tungkulin nitong bumuo ng mga polisiya para isulong ang pagpapaunlad ng Philippine digital workforce.

Binibigyang mandato rin ng ating panukala ang mga LGU at PESO para gumawa ng mga polisya para palakasin ang digital technology sa mga pamayanan lalo na ang paggamit ng teknolohiya sa agri-fishery at public health.

Nakasaad din po sa ating panukalang batas na binuo ng ating pinamumunuang Senate Committee on Labor ang pagtataguyod ng mga “public-private partnership” lalo na sa information technology-business process outsourcing (IT-BPO) industry association at mga pribadong kumpanyapara sa mga training, skill development, at certification program.

Rumaragasa po ang agos ng pagbabago sa larangan ng digital technology at kailangan pong makipagsabayan ang mga Pilipino para patuloy tayong makaakit ng mgamamumuhunan, makalikha ng trabaho at mapataas ang antas ng competitiveness ng ating lakas paggawa sabansa.

senatorjoelvillanueva@yahoo.com