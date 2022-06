Diego tumangging maghubo: Ayanna nahimatay sa sex scene

Si Ayanna Misola nga ang bagong ‘babaeng nawawala sa sarili’.

Una ngang naidikit ang linyang `yon (na title ng pelikula) kay Dina Bonnevie, na pinag-usapan nang husto noon.

Pero, sa bagong version ng ‘Ang Babaeng Nawawala sa Sarili’ ay mas matindi, malandi, makamandag, mapangahas nga si Ayanna, kumpara kay Dina.

“Pinanood ko po ang old film sa YouTube before kami mag-lock in. Pero iba po kasi ang story noon. Sobrang layo. So magkaiba ang approach. Hindi siya katulad ng ginawa ni Miss D.

“Challenging ito, kasi sobrang idol ko po talaga si Miss Dina. Gusto kong mahigitan ang mga nagawa ko before. Unique po kasi talaga ito, kaya sana nabigyan ko ng justice,” sabi ni Ayanna.

“Pero, mas daring po itong sa amin. Alam naman natin na sa Vivamax walang tago-tago. Mas malala pa ito ngayon.

“Ang daming reason para ma-shock kayo. Mapapaisip talaga kayo sa mga eksena. Abangan na lang nila, lalo na ang revelations,” sabi pa ni Ayanna.

Pero, kaloka pala ang naging karanasan ni Ayanna sa shooting nila.

“Nagka-anxiety po ako. Namanhid ang buong katawan ko. Sinubukan kong ituloy ang ginagawang scene. Pero hindi talaga kaya. Iniyak ko na lang talaga.

“Naayos na lang noong nag rest kami. At may pinainom sila sa akin!” kuwento ni Ayanna.

Kuwento ni Direk Roman Perez, Jr., marami raw kasing ispiritu sa location nila. Nararamdaman daw niya na parang sasapian na si Ayanna, kaya pinatigil niya ang shooting.

“Maraming spirits sa bahay na location. Nagulat ako kasi para na siyang nasapian. Natakot ako. Kasi ‘yung body niya pagod na pagod, eh di ba, ‘pag weak ang body pinupuntahan ng spirit.

“Nagdarasal naman kasi sa set. Pero hindi natin masabi dahil ang bahay ay 75 years old na. Baka maligaw ang spirit at puntahan si Ayanna. Nakita ko ang mukha niya, parang hindi na siya si Ayanna, namumutla, pati labi, at ang ginagawa naming eksena, sinasapian siya, nakakatakot talaga.

“Kaya pahinga kami ng 2 oras. Sabi ko wag masyadong magmadali.

“Awa ng Diyos, nalampasan namin mga ganung struggle. Pero wala namang major na challenges,” kuwento ni Direk Roman.

kasi bago kami sumalang, inisa-isa na naming lahat. Bago ang shooting, nagusap kami 2 weeks. Napaghandaan naming mga character. Na challenge ako sa spirit mga ganap sa bahay. Ang dami kong naramdaman sa bahay na `yon. Pero dedma na lang,

Si Diego Loyzaga ang partner ni Ayanna sa ‘Ang Babaeng Nawawala sa Sarili’. Tanong kay Diego, role ba ni Tonton Gutierrez noon ang ginawa niya, na kung saan ay una itong nagpakita ng puwet?

“Hindi ko po alam ang role ni Tonton. Are you asking kung nagpakita ako ng puwet? Hindi po! Pero masasabi ko na matindi pa rin ito at ito na ang pinaka-nag show ako.

“Kailangan nilang panoorin para malaman nila kung ano ang pinakamatinding nagawa ko,” sabi ni Diego.

Pero, kinuwento ni Diego na tumanggi siyang maghubo’t hubad sa landian kay Ayanna.

“Malakas lang talagaa si Direk Roman sa akin. Hindi ako makatanggi noong nilatag sa akin. Pero, sabi lang niya, ‘Diego mag-plaster ka na’. Sabi ko, ‘Ha? Hindi ko po gagawin `yon’.

“Pero we meet halfway. Nagawa ko pa rin naman ‘yung gusto ni Direk. Hindi pa rin siya ‘yung full 9 yards. Pero, sa mga future projects siguro, mas matindi na!” sabi ni Diego.

