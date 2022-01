Diego pumiyok sa pag-iwan kay Barbie

Sa presscon ng ‘The Wife’ na pinagbibidahan nina Diego Loyzaga, Louise delos Reyes, Cara Gonzales, at dinirek ni Denise O’hara, inusisa ang aktor kung bakit hindi niya kasama ang dyowa niyang si Barbie Imperial sa Amerika.

Nasa Tate pa rin si Diego ngayon, at nagi-enjoy nang husto sa mga lugar na pinupuntahan niya tulad ng New York, New Jersey, Las Vegas.

Pero, ang tanong nga, anyare na ba? Bakit niya iniwan si Barbie sa Pilipinas?

Inaasam ng mga fan nila na magkasama sila sa US trip na ito, bilang bakasyon nila, o selebrasyon na rin ng kanilang relasyon (Dec. 11, 2020 sila naging magdyowa).

“I don’t think Barbie has a blue passport,” sabi ni Diego.

Biglaan nga raw ang pag-book niya ng flight na `yon, at hindi naman niya puwedeng bitbitin agad-agad si Barbie.

“Even if she wanted to come here, she couldn’t come here!” say pa ni Diego, na ‘yun nga, walang US visa ang aktres.

Well, sa tingin ng mga fan, sana ay noon pa nila plinano ang travel na ito, at siguradong mabibigyan naman ng US visa si Barbie, dahil kilalang artista naman ito.

Xian pinagyabang na positive sa test

Super proud, at pinagmalaki talaga ni Xian Lime na ‘positive’ siya sa resultang pinost niya sa Instagram story.

Makikita nga sa IG story niya ang ‘antigen test kit’ na dalawang linya nga ng kulay pula/pink, na nagpapahiwatig nga na positibo ang isang tao.

Sa unang tingin, kakabahan ka talaga, dahil pakiramdam mo, delikado nga, at mag-iisip ka, saan nahawa si Xian?

“Isolate muna ako…” sabi pa niya.

Pero, ang kaloka, pag bunusisi mo ang antigen test kit, makikita mo ang nakasulat sa itaas na…

“POGI-19 Ag!” na may caption din sa bandang ibaba na ‘Kabulasgutan!’ at emojo na nakatakip ang mukha.

Kaloka si Xian, ha! Kabado na ang mga fan niya, pero kabulasgutan lang pala.