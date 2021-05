Diego matindi galit kay Cesar

Binalewala ni Diego Loyzaga ang amang si Cesar Montano sa mga pinasalamatan niya sa kaniyang 26th birthday. Hindi kabilang si Cesar sa mga itinuturing na importanteng tao sa buhay ng young actor na naging bahagi ng kanyang ‘journey in life’.

Ang hindi naman niya kadugo na si Sunshine Cruz ay binanggit ni Diego.

Hindi rin niya nakalimutan ang mga kapatid na sina Cheska, Samantha, Angelina.

Pinasalamat din niya ang tita niyang si Bing Loyzaga, mga pinsan na sina Chiloy at Gabs.

Siyempre, number one sa listahan niya ang inang si Teresa Loyzaga. At sa huli naman ay binanggit niya ang jowang si Barbie Imperial.

“26…what can i say when i was 20 i remember thinking that 26 was so so far away that i shouldn’t even worry about it. Feels like that was just yesterday and now I’m here…4 years away from 30. I know that’s gonna come even faster. I can definitely say i got to live the earlier part of my 20’s to the max and got to experience things that not everybody does. No regrets…okay maybe one or two..10. Okay, maybe around 100. But now it’s time to get serious. Focus on work. Focus on my career. Focus on where i wanna go and who i wanna be. Make up for time that i lost. Start building the foundation that one day soon i’ll be sharing with my own family,” bahagi ng mensahe ni Diego.

Siyempre, pinasalamatan niya ang Diyos na tinupad daw ang mga dasal niya.

Pero, kahit ulit-uliting basahin ang caption, wala talaga ang pangalan ni Cesar. Nangangahulugan lang ito na hindi pa rin nareresolba ang problema sa pagitan nila. (Rey Pumaloy)