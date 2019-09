Diego happy na ulit – Bing Loyzaga

Ni Ruel Mendoza

Walang maisagot si Bing Loyzaga tungkol sa balitang ­magbabalik showbiz na ang pamangkin ­niyang si Diego Loyzaga. November 2018 noong biglang mabalitaan na nagtangkang mag-suicide si Diego ­dahil sa depression nito.

Nabalita na pinapunta na ito ng Amerika sabay pinatay ang character­ niya sa teleserye na Los Bastardos sa ABS-CBN 2.

Recently ay nagpu-post na ulit si Diego sa social media account nito na Twitter.

Ayon kay Bing, huling nakausap daw niya si Diego ay maayos na raw ito.

Pero wala naman daw itong nabanggit na magbabalik showbiz ito.

“Medyo maayos na ‘yung bata. Happy na siya ulit.

“Naiintindihan ko naman yung pinagdaanan ng pamangkin ko. Hindi madali for somebody like him to be burdened with so much pressure, lalo na sa mundo na ­ginagalawan niya which is showbiz.

“Kung handa na ba siyang bumalik ulit sa showbiz, I am not sure. Siguro si Ate (Teresa (Loyzaga, Diego’s ­mother) na ang makakasagot niyan. Sila ­naman ang parating magkasama at ­nakikibalita lang ako.

“What I can say is kung may naging magandang nangyari kay Diego, that is yung naging mas klaro na ang isipan niya and he was able to spend lots of time with his family na suportado siya,” sey ni Bing na gaganap bilang si leader ng sindakto sa ­aabangan na GMA primetime series na Beautiful Justice.

***

Andi pormado na ang dream house sa Siargao

Unti-unti nang nabubuo ang dream house ni Andi Eigenmann at ng partner niyang si Philmar Alipayo na matatagpuan sa ­Siargao.

Nag-share ng ilang photos si Andi sa ­pamamagitan ng Instagram sa construction ng two floor house nila.

Heto ang caption ni Andi: “Living my island dreams have been nothing short of amazing ­sharing it with you @chepoxz! Salamat karajaw. Our dream house slowly coming together. We are happy and looking forward to share it with all of you soon!”

***

Nabanggit noon ni Andi na ang bahay na pinapagawa nila ni Philmar ay hindi lang para sa luma­laki nilang ­pamilya kundi ipapa-rent din nila ang ibang rooms para sa mga bakasyunista sa Siargao.

Ipapa-Airbnb nga raw nila Andi at Philmar ang ilang rooms para sa mga foreign tourists na bibista sa Siargao.

Kakapanganak lang ni Andi sa second baby nito noong nakaraang July 23. Keliana Alohi Eigenmann Alipayo or Lilo ang name ng first baby nila ni Philmar.