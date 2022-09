Diego, Franki todo sa lampungan

Pareho ang naging statement ng dating “item” o nagkaroon ng short relationship na sina Diego Loyzaga at newcomer na si Franki Russel.

Dahil ang story naman daw ng kanilang movie, ang “Pabuya” na magsisimula ang streaming sa Vivamax sa October 7, matagal silang hindi nagkita.

So parang in real-life lang din na matagal silang hindi nagkita after that “something” sa pagitan nila.

“Like Diego said, it was like in the story that I missed you,” natawang sabi ni Franki.

Sey naman ni Diego, “Method acting works.”

“Yeah, method acting works,” natatawang pagsang-ayon ni Franki kay Diego.

Hindi naman daw sila naging awkward sa isa’t isa lalo pa nga’t may mga todong intimate scenes talaga sila sa sa movie.

“Hindi naman po awkward because with Diego, I’ve found it natural.”

Itinatanggi ni Diego na nag-unfollowhan sila dati, though, marami ang nakapansin noon. At sabi pa ni Diego, “Noong in-offer naman sa amin ang movie, okay naman kami, never naman kami na hindi okay.”

Ang “Paubaya” ay sa direksiyon ni Phillip Giordano na puring-puri rin ang chemistry raw sa pagitan nina Diego at Franki. (Rose Garcia)