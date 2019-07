Diego abala sa pagluluto

Ni: Ruel M­endoza

Binalita ni Teresa Loyzaga ang muling pagbabalik ng kanyang anak na si Diego Loyzaga sa showbiz. Kung matatandaan ay biglang nawala si Diego sa sirkulasyon noong nakaraang taon dahil sa nabalitang pagtatangka nitong mag-suicide.

Ayon kay Teresa, maayos na raw ang kondisyon ni Diego at may posibleng pagbabalik ito sa showbiz very soon.

“He is maturing and he’s realizing what little things actually mean.

“Ngayon gusto niya nang mag-take over ng kusina. Aba’y nag-luluto na. At saka, gusto niyang makialam sa garden ko.

“I promise you the day will come when he returns. Hindi namin kayo bibitinin. Hindi namin kayo pagsu-suwapangan ng panahon, oras, at talento.

Babalik siya. At pagdating ng araw na ‘yon, happy na again,” ngiti pa niya.

Nagpasalamat si Teresa sa mga taong nagdasal para ma-survive ni Diego ang pinagdaanan nitong depression.

“I wanna thank everyone who keeps in touch with him, and with myself, nangungumusta and praying for him and wishing him well. Thank you very much!”