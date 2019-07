Die-hard Duterte supermajority?

Tila tinuldukan na ni Pang. Duterte ang laban para sa puwesto ng Speaker of the House of Representatives ng ika-18 Kongreso nang ianunsyo niya nitong Lunes ang isang kasunduang term-sharing. Uupo sa unang 15 buwan si Taguig Rep. Alan Peter Cayetano, samantalang hahalili si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco sa huling 21 buwan hanggang 2022. Samantala, hinirang niyang Majority Leader si Tacloban Rep. Martin Romualdez.

Makikita natin sa mga darating na araw at buwan kung katanggap-tanggap sa mga nagbabangayang paksyon ng naghaharing koalisyon sa loob at labas ng Kongreso ang deklarasyon ni Duterte. Kapansin-pansin na sa hanay ng mga lumaban para sa puwesto ng Speaker, pinakamaliit ang bilang ng mga kongresistang tagasuporta ni Cayetano. ‘Di tulad nina Romualdez at Velasco, na masigasig na nakipagharap at nanligaw sa mga kasapi ng Kamara, panguna­hing umasa si Cayetano sa dikta ng Pangulo. Hindi tuloy kataka-taka na ginagamit pa rin niya ang ngalan ng Pangulo (‘Die-hard Duterte supermajo­rity’) upang mabuo ang kanyang mayor­ya. Tanggapin man nila ang kanyang pamumuno, hindi malilimutan ng mga kongresista na hindi pinahalagahan ang personal na pagkausap sa kanila.

Kung may panalo, may talo. Maiha­hanay natin dito si Pang. Duterte mismo. Kinailangan niyang sambitin ang iskemang term-sharing not once, but twice, dahil na­ngahas si Velasco na tanggihan ito nang unang magpahayag si Duterte. Hindi pala absoluto ang pamumuno ng hari sa kanyang mga basalyo.

Malinaw na talo si Sara Duterte. Bigo ang kanyang deklaradong ha­ngarin na hadlangan ang pagka-Speaker ni Cayetano. Katuwang ang kanyang kapatid na si Davao City Rep. Paolo Duterte, sinuportahan nila si Velasco (kaya naman tumanggi ito sa panukalang term-sharing ni Digong) kontra kay Cayetano. Nang hindi pa rin sumapat kahit lamang si Velasco sa numero, binaling nila ang suporta sa isa pang kinatawan ng Davao City, si Isidro Ungab. Kapansin-pansin na walang pumatol sa kandidatura ni Ungab at maging sa ‘Duterte Coalition’ na inilunsad nina Sara at Paolo.

At paano na si Velasco at ang kanyang partidong PDP-Laban? Oo, makauupo rin siya sa trono. Ngunit sa kanya ang huling hati ng termino, sa panahong ‘lame duck’ na ang Speaker. At bagaman mas maiksi ang panahon ng panunungkulan ni Ca­yetano, sasaklawin niya ang deliberasyon sa pambansang badyet (at dambuhalang pork barrel) para sa 2020 at 2021.

Badyet ng 2022 lang ang matitira kay Velasco. PDP-Laban naman ang partidong may pinakamalaking bilang sa Kongreso ngunit hindi pinagmulan ng Speaker (Nacionalista Party si Caye­tano), Majority Leader (Lakas si Romualdez), Appropriations (na ibinigay na kay Ungab ng Hugpong).