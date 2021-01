Didribol sa Gilas: Kai babu muna sa Team Ignite

Isasakripisyo pansamantala ni Kai Sotto ang NBA G-League para maka-ayuda sa Gilas Pilipinas sa third at final window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers sa susunod na buwan.

Miyembro ng special team Ignite si Sotto at Fil-Am na si Jalen Green, magsisimula na ang G-League sa Feb. 8.

Sa Feb. 18-22 ang window ng Qualifiers sa Clark bubble sa Pampanga.

Kinumpirma ni Samahang Basketbol ng Pilipinas president Al Panlilio na uuwi si Kai, pero hindi pa alam kung kailan darating.

Ang sigurado, dadaan siya sa mandatory 14-day quarantine pagdating sa bansa bago makapasok sa Inspire Sports Academy training bubble sa Laguna.

Sa final window ng FIBA tournament, toka ng Filipinos ang Korea (Feb. 18), Indonesia (Feb. 20) at Korea muli (Feb. 22).

Pahayag ng 7-foot-3 center sa Instagram:

“I’m heading home soon. Sabay excited ako na binigyan ng opportunity para makapaglaro sa Gilas ngayong February window. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa aking pangarap na makapaglaro para sa bayan, at sa tamang panahon sa NBA.”

Ngayong araw ang inaasahang dating sa training camp ng tatlong latest additions ng Gilas pool na sina RR Pogoy, Troy Rosario at Raul Soyud. Nasa Calambubble na sina pros Kiefer Ravena, CJ Perez at Justin Chua, kasama sina Isaac Go, Rey Suerte, Matt at Mike Nieto, at sina Justine Baltazar, Javi Gomez de LIano, Dave Ildefonso, Will Navarro, Calvin Oftana, Kemark Carino at naturalized player candidate Ange Kuoame. (VE)