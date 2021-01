Didal sa dagat nagpasiklab

Hindi muna skateboard kundi skimboard ang pinagpraktisan ni 2018 Asian Games gold medalist Margielyn Didal

Sa dagat muna rumagasa ang 2019 Southeast Asian Games gold medalist na nagpakitang galing sa skim.

“Island vibes enjoying skim with my @hershewear binder,” caption ng 21-year-old Cebuana skater sa Instagram post.

Ngayong 2021, hangad ni Didal na makapasok sa Tokyo Olympics at makasama sina pole vaulter Ernest Obiena, boxers Eumir Marcial at Irish Magno at gymnast Carlos Yulo na mairepresenta ang bansa sa quadrennial event.

Noong nakaraang taon, napurnada dahil sa coronavirus ang World Skate Open Lima 2020 sa Peru na isang qualifying event para sa Summer Games.

Samantala, malaki naman umano ang tsansa ni Didal, na kasalukuyang nasa Olympic ranking no. 14, na makapasok sa sa Summer Games kung swak ito sa top 16 bago ang ranking cutoff sa katapusan ng Hunyo.

Ngayong may pandemya, nagwagi bilang silver medalist si Didal sa virtual Madrid Urban Sports at nominado rin para sa Skater of the Year ng 2020 Asia Skateboarding Awards. (JAToralba)