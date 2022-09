Didal papasiklab sa Bali skatepark

NAIMBITAHAN ang Team SkatePilipinas sa pamumuno ni 2018 Asian Games at 2019 Southeast Asian Games gold medalist Margielyn Didal upang pangunahan ang pagsubok sa bagong bukas na modernong skatepark sa Bali, Indonesia.

Ang aktibidad na inorganisa sa ilalim ng Ministry of Youth and Sports Republic of Indonesia ay magtatampok sa mga Pilipinong skateboarder para ipakita ang kanilang talento sa development ng skateboarding sa nasabing bansa.

Makakasama ng Tokyo Olympian na si Didal sina Mak Feliciano, Cindy Lou Serna at Motic Panugalinog.

Kasama rin sa delegasyon si International Technical Official at Skate Pilipinas Vice President Aniceto Facundo II at suportado din ni Jozel Manzanares.

Si Didal, na kagagaling lamang sa 2024 Paris France Olympic qualifying event sa Rome, Italy, ay inaasahang magpapakita ng kanyang mga trick sa Street Park event habang kasama nitong magtuturo ang tatlong iba pa sa mga natitirang event tulad ng Park, Game of Skate at Downhill. (Lito Oredo)