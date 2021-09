Didal nagpakain ng mga palaboy

PINATUNAYAN ni Pinay skateboarder at 2020 Tokyo Olympian Margielyn Didal na maaasahan ito lalo na sa pagtulong sa kanyang mga kababayan sa Cebu City.

Sa teaser ng “The Margie Program” vlog, tampok ang pamamahagi ng 22-year-old Cebuana ng libreng lunch meals sa mga bata at kapos-palad.

“The Margie Program 01 (teaser) is out,” sey ni Didal sa kanyang Instagram post. “Big thanks to my mom for cooking, to my gf and friends (Insomy Crew) for helping. Stay tuned for the full edit.”

Samantala, nitong Linggo, nakipagtambalan ang 2018 Asian Games at 2019 Southeast Asian Games gold medalist kasama ang sa international fashion brand na H&M para sa “The Skate Drop Selected by Margielyn Didal”.

“Never did I imagine I will be part of a major campaign for @hm, a brand a big a fan of! I used to shop in their Cebu store as a regular customer. Now my pic is on the window and The Skate Drop- a collection selected by me is on the racks. How sick is that!” saad ni Didal sa hiwalay na Instagram post.

Nitong nakalipas na Tokyo Games, nakasampa sa finals ng women’s street skateboarding competition si Didal na tumapos bilang seventh placer. (Janiel Abby Toralba)