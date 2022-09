Didal chill sa surfing

INIWAN pansamantala ni 2018 Asian Games gold medalist at Southeast Asian Games multi-medallist na si Margielyn Didal ang pagsasagawa ng mahihirap na tricks sa paborito nitong sport na skateboarding matapos nitong pag-aralan ang mahirap na sports na surfing sa dinarayong Siargao Island.

Kitang-kita ang kasiyahan sa 23-anyos na Tokyo Olympian at beterano sa X Games Minneapolis 2018 na si Didal sa post nito sa kanyang social media habang nakasakay sa mas malapad na surf board sa gitna ng malinaw na tubig-dagat sa General Luna sa Siargao.

Hindi din napigilan ng Game of Skate at Street event gold medalist na umakyat sa isang mataas na puno ng niyog upang makita nito ng buo ang magandang tanawin at tahimik na kapaligiran na nagtatampok sa isla.

Ang mula Lahug, Cebu at kinilala bilang isa sa Time Magazine’s Most Influential Teens na si Didal ay kababalik lamang sa paglahok sa Street League sa Salt Lake City, Utah at nakatakdang simulan ang kanyang pagtatanggol sa nauwing mga gintong medalya sa pagsabak sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia at 2023 Asian Games sa China. (Lito Oredo)