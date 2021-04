Didal bininyagan training facility

DAHIL sa nagdaang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic, nagpagawa ng bagong training facility sa Cebu City si Tokyo Olympics hopeful at skate champion Margielyn Didal upang manatiling kondisyon.

Sa social media, ipinasilip ng Skate Pilipinas ang ipinagawang indoor skatepark ng 2018 Asian at 2019 Southeast Asian Games gold medalist.

“I got the inspiration for this park from skating from other countries and different skate parks,” saad ni 21-year-old Didal sa video na ipinost ng Red Bull Skateboarding sa YouTube.

“The location’s perfect, we’re surrounded by mountains, peaceful surroundings.”

Ayon naman kay Boots Brandon, nagdisenyo ng pasilidad, “before I made the design, I talked to Margielyn first what kind of obstacles that she wants, what kind of obstacles she needs for her to improve more, so I’m always basing my design on Margielyn’s ideas.”

Nagpakita rin si Didal, nag-aasam na makapaglaro sa Summer Games sa Hulyo, sa nasabing video ng kanyang natatanging talento sa skateboarding. (JAToralba)